كامالا هاريس تتلقّى الجرعة الثالثة من لقاح موديرنا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (ا ف ب)

تلقت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس الجرعة المعززة من لقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19 السبت، لتشجيع الأشخاص المؤهلين على فعل الشيء نفسه.

وقالت عن اللقاح قبل تلقي الجرعة الثالثة على يد أحد أعضاء الفريق الطبي في البيت الأبيض "قلنا ذلك منذ البداية: إنه آمن ومجاني".

وأضافت "أن الغالبية العظمى، أكثر من 90% من الأشخاص في العناية المركزة أو الذين يتوفون بسبب كوفيد-19، لم يتلقوا اللقاح، لذا لنتطعم كي نخرج من هذا الوباء".

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 745 ألف وفاة جراء كوفيد-19.

وكانت هاريس (57 عاماً) قد تلقت الجرعة الأولى في ديسمبر 2020 والثانية في يناير 2021، بحسب البيت الأبيض.

وقالت الرئاسة الأمريكية إنها "تلبي معايير الجرعة المعززة" لأنها تعتبر "شخصاً معرضاً للإصابة بكوفيد-19 نظراً لوظيفتها" التي تتطلب السفر المتكرر ومقابلة العديد من الأشخاص.

وتمثل الجرعة المعززة من لقاح موديرنا نصف الجرعة المعتادة (50 ميكروجرام مقابل 100 للحقنتين الأوليين).

وتلقّى الرئيس الأميركي جو بايدن البالغ 78 عاماً، الجرعة الثالثة من اللقاح المضادّ لكوفيد-19، في حدث نقلت شبكات التلفزيون وقائعه مباشرة على الهواء بهدف تشجيع الأمريكيين المخوّلين تلقّي هذه الجرعة المعزّزة على فعل ذلك.

وتم تطعيم نحو 80% من البالغين في الولايات المتحدة بجرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وحوالى 70% بالكامل، فيما تلقى 9% جرعة معززة منذ تمت الموافقة عليها في سبتمبر.