بث مباشر.. هطول أمطار على الدقهلية.. والمحافظة تعلن الطوارئ

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

نشرت الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365 على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تغطية مباشرة لهطول أمطار على أماكن متفرقة في محافظة الدقهلية.

وجه محافظ الدقهلية برفع رفع درجة الاستعداد إلى القصوى إعلان الطوارئ في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس.

جاء ذلك في إطار تكليفات مجلس الوزراء بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول، وهطول الأمطار، حسب خرائط التنبؤ الواردة من مجلس الوزراء وهيئة الأرصاد المصرية.