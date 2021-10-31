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خلال عام واحد.. تضاعف عدد الأسر الفقيرة في تركيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تضاعف عدد الأسر الفقيرة خلال عام 2020، بعد الارتفاع السريع في سعر صرف العملات الأجنبية وتفشي وباء ، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وكشف برنامج 2022 السنوي الذي أعلنته الرئاسة التركية أنه بين عامي 2019 و2020 ارتفع عدد الأسر الفقيرة المحتاجة إلى المساعدة في جميع أنحاء البلاد بمقدار 3 ملايين و347 ألف شخص.

ووفقًا لبيانات البرنامج، قفز عدد الأسر الفقيرة التي استفادت من المساعدة الاجتماعية من وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية بين عامي 2019 و2020 من 3 ملايين و283 ألفا إلى 6 ملايين و630 ألفا.

وأضيف نحو 3 ملايين و347 ألف أسرة فقيرة جديدة إلى عدد الأسر الفقيرة التي تتلقى مساعدات الدولة خلال عام.

وانعكس معدل التضخم النقدي المرتفع في تركيا والذي يبلغ 19.58%، على نسب الحد الأدنى للفقر والجوع التي يعلنها شهريا اتحاد النقابات العمالية.

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