مصر: خروج المرتزقة من ليبيا ضرورة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن الوزير شكري «شدد مجددا على الأهمية البالغة التي توليها مصر لخروج كل القوات الأجنبية، فضلا عن المرتزقة والمقاتلين الأجانب، نظرا لما يُمثله ذلك الوجود الأجنبي من تهديد واضح للسيادة الليبية على سائر ترابها الوطني، بالإضافة إلى تأثيره المُباشر على أمن دول الجوار الليبي والاستقرار الإقليمي».
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