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مصر: خروج المرتزقة من ليبيا ضرورة

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جدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، يان كوبيتش، تأكيد موقف مصر الداعي إلى خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن الوزير شكري «شدد مجددا على الأهمية البالغة التي توليها مصر لخروج كل القوات الأجنبية، فضلا عن المرتزقة والمقاتلين الأجانب، نظرا لما يُمثله ذلك الوجود الأجنبي من تهديد واضح للسيادة الليبية على سائر ترابها الوطني، بالإضافة إلى تأثيره المُباشر على أمن دول الجوار الليبي والاستقرار الإقليمي».


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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