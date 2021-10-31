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مقتدى الصدر: على جميع الدول ذات التدخلات الواضحة سحب يدها “فوراً”

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 أكتوبر 2021 01:13 صباحاً - منذ 32 دقيقة
مقتدى الصدر

مقتدى الصدر

جدد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اتهاماته لدول “لم يسمها” بالتدخل في الشأن العراق، فيما أشار إلى رفضه التحاور معها.

وقال الصدر عبر حسابه على تويتر: “تصلنا أخبار مؤكدة بتدخلات إقليمية بالشأن العراقي الانتخابي والضغط على الكتل والجهات السياسية من أجل مصالح خارجية فيها ضرر كبير على العراق وشعبه”.

وأضاف: “أدعو جميع الدول ذات التدخلات الواضحة، إلى سحب يدها فورا، كما أنني رفضت التحاور معها، فعلى الكتل عدم اللجوء إليها وإدخالها في شؤوننا الداخلية، فنحن عراقيون ونحل مشاكلنا فيما بيننا حصرا”.

وتابع: “وإلا ففي تدخلها وإدخالها، إهانة للعراق وشعبه واستقلاله وهيبته وسيادته”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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