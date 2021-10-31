رقم قياسي.. كم بلغ عدد الملقحين في الصين حتى اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 أكتوبر 2021 01:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت الصين عن تطعيم أكثر من 1.07 مليار شخص في البلاد بشكل كامل ضد كورونا حتى يوم الجمعة، حسب أرقام رسمية نشرت اليوم السبت.

وقال مي فنغ، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية في مؤتمر صحفي عقده فريق العمل المشترك للوكالات التابعة لمجلس الدولة لمكافحة لكورونا إنه “تم استخدام إجمالي 2.26 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا”.

وبدأت الصين حقن من مر على تطعيمهم ستة أشهر على الأقل بجرعة إضافية من اللقاح على أن تكون الأولوية للعاملين في الوظائف الضرورية وكبار السن ومن يعانون من ضعف المناعة.

الجدير ذكره، أن سلطات العاصمة بكين، قررت إغلاق دور السينما، السبت، لمواجهة ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا.

وتسجل الصين ارتفاعاً في الإصابات بكورونا قبل أقل من مئة يوم من الألعاب الأولمبية الشتوية التي تنطلق في 4 فبراير/شباط.

وستُصبح بكين التي نظّمت الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2008 أوّل مدينة في العالم تستضيف مسابقات ضمن الألعاب الأولمبية الشتوية أيضاً.

في هذا الإطار، اعتمدت السلطات إجراءات صارمة للقضاء على تفشي وباء “كوفيد-19” في الصين التي تعدّ حالياً أقل من 300 إصابة، غير أن الفيروس لا يزال متفشياً في ثلث الأقاليم الصينية الثلاثين تقريباً، ومنها بكين.

وقالت البلدية، الجمعة، إن كل دور السينما في منطقة شيتشنغ ستبقى مغلقة حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقد احتوت الصين الفيروس إلى حد بعيد، وتعد الحالات المتفرقة التي تظهر محليا ضئيلة بالمقارنة بالحالات المسجلة في دول أخرى.