شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كمية كوكايين بقيمة 90 مليون يورو في كولومبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت مكافحة المخدرات في كولومبيا أكثر من طنين من الكوكايين بميناء مدينة كاتاخينا الساحلية.

وقالت وزارة الدفاع والشرطة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية على موقع تويتر اليوم السبت إن قيمة المخدرات تقدر بأكثر من 400 مليار بيزو (حوالي 91 مليون يورو).

ولم تكشف السلطات عن مزيد من التفاصيل حتى الآن.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الكولومبية تم اكتشاف أكثر من ألفي علبة من الكوكايين في عبوات داخل حاوية بها ثلاث ثلاجات كانت متجهة إلى ميناء روتردام الهولندي.

وكانت الشرطة الكولومبية قد أعلنت يوم أمس الجمعة أنه تم بالتعاون مع السلطات الألمانية ضبط 400 كيلوجرام من الكوكايين في مينائي كاتاخينا وهامبورج.

وبدأت يوم الثلاثاء محاكمة 11 رجلا في محكمة ولاية هامبورج اتهموا بتهريب حوالي ثمانية أطنان من الكوكايين في كولومبيا داخل حاويات شحن بحري عبر ميناء هامبورج العام الماضي.