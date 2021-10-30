شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة تفجير عدن (فيديو متداول) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة التفجير الذي وقع بالقرب من مطار عدن الدولي، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وكانت وزارة الصحة اليمنية، قد أعلنت أن الحصيلة الأولية للتفجير الذي حدث قرب مطار عدن الدولي أسفرعن مقتل 5 أشخاص، و25 جريحا
وأضافت أن القتلى الخمسة، بينهم أطفال، فيما تم نقل الجرحى إلى مستشفى الجمهورية التعليمي بمدينة خور مكسر، وعدد منهم إلى مستشفيات مدينة المنصورة.
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