شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما جلبه «جورج قرداحي» على لبنان.. انهيار سريع لليرة خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعرضت الليرة اللبنانية إلى انخفاض سريع في تعاملاتها مقابل الدولار الأمريكي.

وارتفع سعر الدولار في السوق السوداء داخل لبنان إلى 21200 ليرة، مقارنة بـ 20200، وذلك بنسبة 5 %.

وينذر الارتفاع بالمزيد من التداعيات الخطيرة، حيث وصل معدل التضخم في لبنان إلى نحو 85 % في 2020، وبلغ معدل البطالة 36.9% ونسبة الفقر 55 %.

يأتي هذا في ظل القرارات المتوالية لدول مجلس التعاون الخليجي بسحب السفراء من لبنان على وقع أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وتنذر الأزمة أيضا بتراجع كبير في حجم الاستثمارات وعدد السائحين الخليجيين.

كما أن إغلاق السوق الخليجي أمام البضائع والمنتجات اللبنانية من شأنه التأثير في شريحة واسعة من اللبنانيين تشمل المزارعين والموردين والمصدرين.

ويقدر حجم الصادرات اللبنانية إلى المملكة والإمارات والكويت بنحو 750 مليون دولار سنويا، أي بنسبة21 % من مجمل الصادرات اللبنانية.