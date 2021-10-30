شكرا لقرائتكم خبر عن بالتعاون مع المملكة.. البحرين تحبط تهريب أكثر من 39 ألف حبة كبتاجون والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

تمكنت البحرين بالتعاون مع المملكة، من إحباط واقعتي تهريب 39.070 حبة كبتاجون.

وكانت شرطة إدارة مكافحة المخدرات بالبحرين، قد أعلنت أنه بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة، تم ضبط تهريب طردين يحتويان على 39070 حبة من مادة الكبتاجون المخدرة .

وقد تلقت البحرين معلومات بهذا الشأن، وبعد إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، تم ضبط الطردين الواردين بمطار البحرين الدولي.

كما تم السماح لإرسالهما إلى المملكة، في إطار عملية التسليم المراقب، حيث تم القبض على الشخصين المعنيين باستلام الطردين في الرياض.