شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تؤكد: لا حل عسكري للصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن لا حل عسكري للصراع في إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا، داعية أطراف الصراع (الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي) إلى بدء مفاوضات وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان مساء يوم السبت: "إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء توسع القتال في شمال إثيوبيا. ونكرر دعوتنا إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بالانسحاب من إقليم أمهرة وإقليم عفر، بما في ذلك وقف تقدمها في مدينتي ديسي وكومبولتشا وما حولهما".

وأضاف البيان: "كما نحث الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على عدم استخدام المدفعية ضد المدن".

وتابع البيان: "نكرر اعتراضاتنا الشديدة على الضربات الجوية التي شنتها قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في ميكيلي ومناطق أخرى من تيجراي والتي أودت بحياة عدد لا يحصى من الأرواح".

ومضى البيان: "ما زلنا نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن منع متعمد لوصول المساعدات الإنسانية في شمال إثيوبيا. يعيش ما يصل إلى 900 ألف شخص في ظروف شبيهة بالمجاعة في تيجراي، في حين تقيد الحكومة وصول الإمدادات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك الأدوية والوقود وكذلك النقد المادي لمنظمات الإغاثة. كما نكرر دعوتنا إلى جميع أطراف النزاع للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتسهيله".