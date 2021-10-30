شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال تفشل في إقرار الميزانية ومشاورات حول إجراء انتخابات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوسا، مشاورات قبل الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة بعد فشل البرلمان في إقرار الميزانية التي اقترحتها حكومة الأقلية في البلاد.

ومن المتوقع أن يقرر ريبيلو بحلول مساء الأربعاء على أقرب تقدير ما إذا كان سيحل البرلمان ويدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة .

ويعتزم ريبيلو أولا الاجتماع مع مجلس الدولة البرتغالي، وهو هيئة تقدم المشورة للرئيس و تتكون من مشرعين حاليين وسابقين وممثلين من مختلف الأطياف السياسية.

واستقبل الرئيس سياسيين بارزين من الأحزاب في البرلمان اليوم السبت، بعد يوم من لقائه ممثلين عن نقابات العمال وجمعيات أصحاب العمل.

ولم يتم التمكن من تمرير ميزانية 2022 التي اقترحها رئيس الوزراء أنطونيو كوستا يوم الأربعاء، حيث حصلت على دعم 108 نواب فقط من حزبه الاشتراكي، في حين صوت 117 ضدها وامتنع خمسة عن التصويت.

يشار إلى أنه في حالة حل البرلمان، يمكن أن تجري البلاد انتخابات جديدة بعد 55 يوما ، مما يعني أن الناخبين قد يتوجهون إلى صناديق الاقتراع بحلول أوائل يناير .

ولم يكن من المقرر إجراء الانتخابات العادية المقبلة قبل خريف عام .2023