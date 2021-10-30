انت الان تتابع خبر البنك الدولي يطالب الدول الغنية بإعادة هيكلة ديون البلدان الفقيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - طالب البنك الدولي زعماء دول مجموعة العشرين الثرية اليوم السبت بالإسراع بالعمل على إعادة هيكلة ديون البلدان الفقيرة بما في ذلك تجميد مدفوعات الديون وإلزام جهات الإقراض بالمشاركة في ذلك.

