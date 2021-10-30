انت الان تتابع خبر البنك الدولي يطالب الدول الغنية بإعادة هيكلة ديون البلدان الفقيرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - طالب البنك الدولي زعماء دول مجموعة العشرين الثرية اليوم السبت بالإسراع بالعمل على إعادة هيكلة ديون البلدان الفقيرة بما في ذلك تجميد مدفوعات الديون وإلزام جهات الإقراض بالمشاركة في ذلك.
وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي لزعماء مجموعة العشرين المجتمعين في روما إن ما تم إحرازه من تقدم في علاج مشكلة ديون الدول الأكثر فقرا توقف الآن.
ودعا إلى ضرورة بذل جهود عاجلة لاستئناف هذه العملية.