شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس الأمن الدولي يبحث تطورات الوضع في مالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الممثل الخاص للأمين العام في مالي القاسم واين أن الوضع الإنساني في مالي بات مثيرا للقلق، حيث يحتاج 4.7 مليون شخص إلى المساعدة ونحو 400 ألف نازح داخليا مشيرا الى تداعيات الوضع الأمني المتزايد والانقسام في عموم مالي.



وفي إحاطة قدمها القاسم لأعضاء مجلس الأمن الدولي الجمعة حذر الممثل الخاص من إستمرار صعوبة الحالة في مالي، ولا سيما في ظل تزايد انعدام الأمن في الشمال والوسط، وكذلك في الجنوب مؤخرا مؤكدا على الدور الحاسم الذي تلعبه بعثة مينوسما في مالي، بما في ذلك دعمها للسلطات الوطنية.