صور.. سقوط أمطار في القليوبية.. وإعلان حالة الطوارئ

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت محافظة القليوبية، مساء اليوم السبت، هطول أمطار، مما تسبب في إعلان حالة الطوارئ في عدة قطاعات بالمحافظة وعلى رأسها شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن لمواجهة أي طوارئ أو مناطق تحتاج لتدخل عاجل.

تزامنًا مع هطول الأمطار أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد، عددًا من الإجراءات والتدابير في ظل توقعات الأرصاد الجوية بوجود تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة وبدء هطول الأمطار.

وخصصت محافظة القليوبية 250 معدة تابعة لشركة مياه القليوبية لمواجهة الأمطار بالطرق العامة والمناطق الساخنة وخاصة في أنفاق المحافظة الرئيسية وأهمها نفق شعراوي، ونفق سعد زغلول، ونفق كلية العلوم بمدينة بنها، ونفق سندنهور مركز بنها، ونفق الحدادين ونفق مشتهر مركز طوخ، ونفق مزلقان زكي بمدينة قها ونفق الطريق الدائري بقليوب.