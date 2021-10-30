نتائج الانتخابات تصدم الميليشيات

فيما أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، انتهاء العد والفرز اليدوي في المحطات التي طُعن بنتائجها،الخميس في محافظة بابل، مشيرة إلى أن النتائج كانت متطابقة مع الإلكتروني وبنسبة 100 في المائة.

واصلت عمليات العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون في نتائجها، وتتجه الأمور إلى إعلان مطابقتها للنتائج المعلنة بشكل إلكتروني، وقال مدير مكتب بابل، كفاح خضري العامري: إن «نتائج العد والفرز اليدوي طابقت نتائج العد والفرز الإلكتروني بالنسبة للمحطات الانتخابية المطعون بها للدوائر الانتخابية الأربع في المحافظة».