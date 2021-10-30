نتائج الانتخابات تصدم الميليشيات

واصلت عمليات العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون في نتائجها، وتتجه الأمور إلى إعلان مطابقتها للنتائج المعلنة بشكل إلكتروني، وقال مدير مكتب بابل، كفاح خضري العامري: إن «نتائج العد والفرز اليدوي طابقت نتائج العد والفرز الإلكتروني بالنسبة للمحطات الانتخابية المطعون بها للدوائر الانتخابية الأربع في المحافظة».
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