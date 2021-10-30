موسكو: روسيا تعتزم إجراء مباحثات مع السلطات الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الممثلين الدبلوماسيين الروس ينوون إجراء مباحثات مع قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية.

وذكرت الوزارة في بيان أورده الموقع الإخباري لقناة "أر تي" بالعربي الروسية اليوم السبت: "قام رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مؤخرا بزيارة إلى روسيا. ونخطط لإجراء مباحثات مع قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية".

وأشارت الوزارة إلى أن روسيا تقدمت بمبادرة بشأن عقد اجتماع الرباعية الدولية على مستوى الوزراء، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبهدف تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضافت الوزارة: "كما لا يزال اقتراحنا بعقد قمة فلسطينية إسرائيلية في موسكو حيويا".