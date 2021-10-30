المخابرات الأمريكيّة : فيروس "كورونا" لم يتمّ تخليقه بإعتباره سلاحًا بيولوجيًّا

اسماعيل عبد الحي - أصدر مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية أمس الجمعة، تقييما لأجهزة المخابرات الأمريكية نُزعت عنه السرية بشأن منشأ كوفيد-19

وخلص التقييم إلى أن فيروس كورونا لم يتم تخليقه بإعتباره سلاحا بيولوجيا.

وأشار التقرير الكامل إلى أن معهد ووهان لعلم الفيروسات "أنشأ سابقا مجموعات من فيروسات كورونا الشبيهة بالسارس، لكن المعلومات المتوفرة لا تقدم نظرة ثاقبة حول ما إذا كان SARS Cov-2 قد تمت هندسته وراثيا بواسطة المعهد المذكور".

وأوضح التقرير أن أربع وكالات مخابرات أمريكية قالت "بثقة منخفضة" إن الفيروس إنتقل في البداية من حيوان إلى إنسان، فيما رأت وكالة مخابرات خامسة "بثقة متوسطة" أن العدوى البشرية الأولى كانت مرتبطة بمختبر.

وظهرت أولى حالات الإصابة البشرية بكوفيد-19 في مدينة ووهان وسط الصين في ديسمبر 2019.

ورفضت الصين مرارا نظريات عن أن الفيروس تسرب من أحد معاملها، وقالت إنه ليس هناك حاجة لمزيد من الزيارات إليها.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت في وقت سابق من هذا الشهر إن مجموعتها الإستشارية الجديدة المعنية بمسببات الأمراض الخطرة قد تكون "فرصتنا الأخيرة" لمعرفة منشأ فيروس "سارس-كوف-2"، ودعت الصين إلى التعاون من خلال تقديم بيانات عن أولى حالات الإصابة.

المصدر: "رويترز" + usnews