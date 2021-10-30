ارتفاع قتلى انفجار مطار عدن إلى 12

قتل 12 شخصا السبت في انفجار في محيط مطار عدن في جنوب اليمن، حسبما أفاد مسؤول أمني حكومي رفيع من دون أن تتضح أسباب الانفجار حتى الآن.

وقال المسؤول في القوات الحكومية الموجود في عدن "12 قتيلا سقطوا في انفجار وقع قرب البوابة الاولى في محيط مبنى مطار عدن الدولي"، مضيفا "الانفجار لم تُعرف أسبابه" بعد.

يذكر أن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، أكد أن الانتهاكات الحوثية زادت فى عموم البلاد، متهمًا الحوثيين بأنهم باتوا أكثر دموية فى استهداف للمدنيين نتيجة لفشلهم فى أرض المعركة