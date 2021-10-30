3 دول خليجية تتضامن مع السعودية وتسحب دبلوماسييها من لبنان

قامت 3 دول خليجية - البحرين والكويت والإمارات - بطلب مغادرة الممثل الدبلوماسي للبنان لديهم البلاد خلال 48 ساعة، وذلك تضامنا مع السعودية بعد التصريحات المسيئة ضد المملكة.

وأعلنت الإمارات العربية المتحدة قبل قليل سحب دبلوماسييها من لبنان تضامنا مع المملكة العربية السعودية في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة، كما تقرر منع مواطنيها من السفر إلى جمهورية لبنان، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.

وكانت الرياض قد استدعت سفيرها في لبنان للتشاور، وكذلك طلبت من سفير لبنان لدى المملكة المغادرة خلال 48 ساعة القادمة.

وقررت السعودية أيضا "وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف. وحرصاً على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان".