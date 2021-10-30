بعد السعودية والبحرين.. الكويت تطلب من القائم بأعمال سفارة لبنان المغادرة خلال 48 ساعة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، السبت، استدعاء سفيرها في لبنان، ومطالبة القائم بأعمال السفارة اللبنانية مغادرة البلاد خلال 48 ساعة.



ووفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، "قررت وزارة الخارجية مغادرة القائم بأعمال السفارة اللبنانية خلال 48 ساعة من البلاد، واستدعاء سفيرها في لبنان".



ولم يكشف بيان الخارجية أسباب اتخاذ القرار، لكنه يأتي عقب قرارات مشابهة للسعودية والبحرين، احتجاجا على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بشأن الأزمة اليمنية، والتي اعتبرتها دول خليجية "مرفوضة ومسيئة".



والأربعاء، أعلنت السعودية والإمارات والكويت والبحرين، استدعاء سفراء لبنان لديها، احتجاجا على تصريحات جورج قرداحي، خلال مقابلة متلفزة عُرضت الإثنين (سجلت في أغسطس/ آب الماضي)، قال خلالها إن الحوثيين في اليمن "يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات".



ورغبة في احتواء أزمة تصريحات قرداحي، قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في بيان، الأربعاء، إن بلاده "حريصة على أطيب العلاقات مع الدول العربية والخليجية".



فيما أوضح الرئيس اللبناني ميشال عون، في بيان الخميس، إن تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي بشأن الأزمة اليمنية كانت قبل تعيينه وزيرا، ولا تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية.

المصدر: الأناضول