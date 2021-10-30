اشتباكات عنيفة بين مليشيات إيرانية والفرقة الرابعة بـ “ريف حلب”

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أكتوبر 2021 07:22 مساءً - منذ 6 دقائق

باتت المليشيات الإيرانية التي جندتها طهران خلال الحرب السورية، لصالح تطبيق أجنداتها في المنطقة، مصدر قلق وتوتر، ليس للسوريين العزل فحسب، بل لعناصر جيش النظام السوري أيضاً.

ووفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد اندلعت اشتباكات عنيفة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، اليوم السبت، بين مسلحين موالين لإيران من بلدتي نبل والزهراء من جهة، وحاجز تابع للفرقة الرابعة من جهة أخرى.

ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، حاول مهربون من بلدتي نبل والزهراء إدخال مواد مهربة إلى مدينة حلب بواسطة سيارات دفع رباعية، إلا أن حاجز الفرقة الرابعة صادر المواد المهربة والسيارات بالقرب من مدينة حيان بريف حلب الشمالي، في حين اندلعت بين الطرفين مشادات كلامية وتهديدات بتدمير الحاجز بمن فيه من قبل مسلحين نبل والزهراء.

وفي سياق ذلك، وصلت تعزيزات عسكرية من أبناء بلدتي نبل والزهراء إلى حاجز الفرقة الرابعة، حيث اندلعت إثرها اشتباكات عنيفة دامت لساعات، ما أدى إلى إصابة عدد من مسلحي نبل والزهراء بجروح متعددة، فيما لا يزال التوتر يسود المنطقة، وسط إغلاق تام للطرقات الواصلة بين مدينة حلب والريف الشمالي.