تحذير أمريكي أوروبي لإيران بشأن العودة للاتفاق النووي

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أكتوبر 2021 07:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2021 7:21 مساءً

وجهت أمريكا و3 دول أوربية، تحذيرا إلى إيران بشأن استمرار سياستها المعرقلة لعمل وكالة الطاقة الذرية، يقوض إمكانية العودة للاتفاق النووي.

وفي بيان مشترك، قالت أمريكا بريطانيا وفرنسا ألمانيا، إننا نشعر بالقلق البالغ والمتنامي إزاء تسارع الإجراءات الاستفزازية التي تتخذها إيران، مشيرين إلى أن العودة للاتفاق النووي لن يكون ممكن، إلا إذا غيرت إيران اتجاهها.

ودعت الدول الرئيس الإيراني إلى اغتنام الفرصة والتصرف بحسن نية لتجنب التصعيد، لأن ما تحرزه إيران من تقدم في المجال النووي، وعرقلة عمل وكالة الطاقة الذرية يقوض إمكانية العودة للاتفاق النووي.

عقوبات أمريكية

أدى فرض واشنطن أمس عقوبات جديدة على برنامج طائرات طهران المسيرة إلى رفع الضغط على السلطات الإيرانية، وتعقيد المفاوضات النووية المعقدة أصلا أكثر.

ففي حين اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن فرض الإدارة الاميركية عقوبات جديدة على بلاده، يتناقض مع الدعوات لاستئناف المحادثات النووية، أکّد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، في تغریدة على حسابه السبت، إلى أن واشنطن ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لمنع وتفكيك کل الشبكات التي تزود إيران بالمواد والتقنيات المستخدمة في صنع الطائرات المسيّرة.