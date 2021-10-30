الأردن يهدد بترحيل العمالة الوافدة

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أكتوبر 2021 07:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت وزارة الداخلية الأردنية، السبت، أنها ستبدأ اعتبارا من منتصف كانون الأول/ديسمبر المقبل، بترحيل العمالة الوافدة التي لم تتلق جرعتي لقاح فيروس “كورونا”.

الوزارة قالت في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، إنه “سيصار إلى اتخاذ إجراءات مشددة بحق العمالة الوافدة التي لم تحصل على لقاح كوفيد-19، اعتباراً من الخامس عشر من شهر ديسمبر المقبل”.

بيان الوزارة أوضح أن من “ضمن هذه الإجراءات إبعاد غير الحاصلين على اللقاح إلى خارج البلاد”، مشددا على أن هذا القرار يهدف إلى “الحفاظ على الصحة والسلامة العامة ولغايات تحصينهم ضد الإصابة بالعدوى وعدم نقلها للآخرين خاصة”.

كما سيسمح “للعمال الوافدين بالحصول على اللقاح مجانا ودون اشتراط إبراز إذن الإقامة أو تصريح العمل، وفقا للبيان.

يشار على أن عشرات الآلاف من العمال المصريين والفلبينيين وجنسيات أخرى، يقيمون في الأردن، فيما تنتشر مراكز مخصصة لإعطاء اللقاح للجميع مجانا في جميع المدن الأردنية.

وتجاوز عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعتي اللقاح 3.5 مليون شخص من مجموع سكان المملكة البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة، في حين سجلت المملكة حتى الآن أكثر من 859 ألف إصابة بالفيروس وأكثر من 11 ألف وفاة.