عاجل.. المجلس الفيدرالي الإثيوبي يوافق على إنشاء الإقليم الـ11

محمد الفلاح - السبت 30 أكتوبر 2021

وافق المجلس الفيدرالي الإثيوبي، على إنشاء الاقليم الـ11 للبلاد بعد سماع تقرير قدمه مجلس الانتخابات الإثيوبي حول الاستفتاء الذي أجراه.



وعقد مجلس الانتخابات الإثيوبي عملية استفتاء حول إنشاء إقليم "جنوب غرب إثيوبيا"، بالتزامن مع الانتخابات العامة التي أجريت في 30 سبتمبر/أيلول الماضي.

وتنقسم إثيوبيا إلى عشرة أقاليم على أساس إثني ولغوي هي: أروميا وأمهرا وتجراي وعفر والصومال الإثيوبي وبني شنقول جومز وغامبيلا وإقليم شعوب جنوب إثيوبيا والسيداما وهرر"، وإدارتين تتمتعان بحكم ذاتي هما مدينتا "أديس أبابا العاصمة، ودرداوا".

ويتكون البرلمان الإثيوبي من مجلسين هما نواب الشعب، والمجلس الفيدرالي الذي يمثل مختلف القوميات الإثيوبية، والأخيرة يمثل السلطة الدستورية العليا في البلاد.

وفي أوائل أكتوبر الجاري، أعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي، عن النتائج الأولية أشارت إلى 93.9% صوتوا لصالح تأسيس الإقليم الـ11 بإثيوبيا.

وقال مجلس الانتخابات الإثيوبي، حينها إن النتائج الأولية لعملية الاستفتاء حول إنشاء إقليم جديد في جنوب إثيوبيا، قد أظهرت أن 1.22 مليون ناخب صوتوا لصالح إنشاء إقليم جديد، بينما صوت 24 ألف ناخب للبقاء ضمن إقليم شعوب جنوب إثيوبيا.

وشارك نحو 1.26 مليون من الناخبين في عملية التصويت التي أجريت في 30 سبتمبر/أيلول الماضي.

الإقليم الجديد الذي يحمل اسم "شعب جنوب غرب إثيوبيا"، يعد ثاني إقليم يجري الاستفتاء حوله، بعد إقليم "السيداما" الذي أعلنت عنه السلطات العام الماضي.

ويتكون "إقليم شعب جنوب غرب إثيوبيا من مناطق كونتا، وغرب أومو، وبينش شكو، وكافا وداور، وشيكا، خضع للاستفتاء في الـ30 من سبتمبر/أيلول الماضي".