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ليفربول يخفق بالثأر من برايتون في البريميرليج

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بغداد - ياسين صفوان - وتقدم "الريدز" بهدفين من دون رد في الشوط الأول، سجلهما كل من جوردان هندرسون، والمهاجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقتين (4 و24) على الترتيب.

ولكن برايتون عاد من بعيد ورد بهدفين متتاليين عبر كل من لاعب خط الوسط الزامبي إينوك مويبو، والمهاجم البلجيكي لياندرو تروسارد، عند الدقيقتين (41 و65) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أنفيلد".


وأخفق ليفربول بذلك في الثأر من برايتون الذي تغلب على "الريدز" في معقله "أنفيلد" الموسم الماضي، وأنهى سلسلة انتصارات من 68 مباراة له على ملعبه في "البريمير ليغ".
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MO Nasa

MO Nasa

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