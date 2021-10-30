انت الان تتابع خبر ليفربول يخفق بالثأر من برايتون في البريميرليج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتقدم "الريدز" بهدفين من دون رد في الشوط الأول، سجلهما كل من جوردان هندرسون، والمهاجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقتين (4 و24) على الترتيب.

ولكن برايتون عاد من بعيد ورد بهدفين متتاليين عبر كل من لاعب خط الوسط الزامبي إينوك مويبو، والمهاجم البلجيكي لياندرو تروسارد، عند الدقيقتين (41 و65) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أنفيلد".



وأخفق ليفربول بذلك في الثأر من برايتون الذي تغلب على "الريدز" في معقله "أنفيلد" الموسم الماضي، وأنهى سلسلة انتصارات من 68 مباراة له على ملعبه في "البريمير ليغ".