شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميشال عون يؤكد حرص بلاده على إقامة أفضل العلاقات مع السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، حرص بلاده على إقامة أفضل العلاقات مع السعودية، وذلك بعدما استدعت المملكة سفيرها من بيروت وطردت سفير لبنان.



جاء بيان عون عقب اجتماع وزراي لخلية أزمة بهدف حل الشقاق الدبلوماسي الناشب بعد بث تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي مسيئة للسعودية والإمارات.

وقالت الرئاسة اللبنانية على تويتر، إنه: "حريصون على إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع المملكة ومأسّسة هذه العلاقات وترسيخها من خلال توقيع الاتفاقات الثنائية بين البلدين".