سوريا تؤكد أن سياسات أردوغان تهدد السلم والأمن بالمنطقة والعالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الخارجية السورية إن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باتت تشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في المنطقة والعالم.



وأشارت وزارة الخارجية السورية في بيان، إلى أن تركيا مستمرة في شن الاعتداءات العسكرية على "أراضينا" وخرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوضع في البلاد.

وأدانت الوزارة في البيان، مصادقة البرلمان التركي على تمديد عمل القوات التركية في سوريا والعراق لعامين إضافيين.

وأمس الجمعة، قصفت القوات التركية منطقتين سكنيتين بريف حلب الشمالي بسوريا، وسط توقعات بشن عدوان رابع على منطقة تشهد تصعيدا أمنيا.

وقالت وكالة الأنباء الكردية، إن الجيش التركي والمسلحين الموالين له أطلقوا، مساء الخميس، قذائف وصواريخ على قرى "عين دقنة" و"البيلونية" بريف حلب الشمالي، وانفجرت عشرات القذائف في هذه المناطق.

ويأتي القصف التركي في وقت يشهد فيه الشمال السوري تصعيدا أمنيا بالفترة الأخيرة، بالتزامن مع تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هدد فيها بشن عملية عسكرية.