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عاجل.. الرئيس الموريتاني والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان يبحثان تعزيز التعاون

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 30 أكتوبر 2021

استقبل محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس موريتانيا الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة في الإمارات، بالعاصمة نواكشوط .

 

وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية.

 

وثمن الجانبان مستوى العلاقات الثنائية التي تجمع بين دولة الإمارات وموريتانيا، وأكدا الحرص على تمتينها إلى جانب الاستعداد للمزيد من التعاون المستقبلي.

 

على صعيد متصل زار الشيخ شخبوط بن نهيان الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية، حيث استقبله إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج، وبحثا عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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