عاجل.. الرئيس الموريتاني والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان يبحثان تعزيز التعاون

محمد الفلاح - السبت 30 أكتوبر 2021

استقبل محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس موريتانيا الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة في الإمارات، بالعاصمة نواكشوط .



وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية.

وثمن الجانبان مستوى العلاقات الثنائية التي تجمع بين دولة الإمارات وموريتانيا، وأكدا الحرص على تمتينها إلى جانب الاستعداد للمزيد من التعاون المستقبلي.

على صعيد متصل زار الشيخ شخبوط بن نهيان الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية، حيث استقبله إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج، وبحثا عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.