مجلس العمل اللبناني في أبوظبي يدين بشدة تصريحات وزير إعلام لبنان ضد التحالف العربي

محمد الفلاح - السبت 30 أكتوبر 2021

أدان " مجلس العمل اللبناني " في أبوظبي بشدة التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني ضد تحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة في اليمن.



و قال المجلس في بيان له اليوم : "إن الشعب اللبناني الذي يؤمن بالعلاقات التاريخية مع دول مجلس التعاون الخليجي لا يمكن أن يقبل بأن يتحول لبنان إلى منبر للتهجم أو الإساءة للدول الشقيقة أو التدخل في سياساتها الخارجية والتي لطالما كانت عونا للبنان وشعبه على مر السنين".

و أضاف : " من هنا نجدد و نؤكد رفضنا القاطع لاستمرار هذا النهج و نطالب المسؤولين في لبنان باتخاذ كل من شأنه إعادة لبنان إلى حاضنته العربية و تمتين العلاقات اللبنانية - الخليجية وإعادتها إلى سابق عهدها ".

و قال المجلس في ختام بيانه : " إننا كجالية لبنانية في الإمارات نعتبر أنفسنا من نسيج هذا المجتمع .. نعيش بين أهلنا و إخواننا في وئام ووفاق شركاء متضامنين ولن نسمح لقلة بأن تعكر علاقاتنا الأخوية أو تسيء إليهم .. و الذين لم نر منهم إلا كل خير وتضامن في السراء و الضراء".