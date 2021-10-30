شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام لبنانية: هل يعلن قرداحي استقالته اليوم من «بكركي» ؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تحدثت وسائل إعلام لبنانية، عن ترجيحات حول استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، مساء اليوم، خلال زيارته الصرح البطريركيّ في بكركي عند الخامسة والنصف للقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

وحسب صحيفة النهار اللبنانية، فقد رجّحت المعلومات اتّجاه قرداحي إلى إعلان استقالته من بكركي.

فيما كتب النائب والوزير السابق ميشال فرعون، عبر حسابه على “تويتر” :” ألم يسمع الوزير نداء بطريركه لحياد لبنان؟”.

وأضاف :” فليستقل من بكركي ويعلن إيمانه والتزامه بمبدأ حياد لبنان ضمن عروبته، وإلّا فيكون من المشاركين لربح مليون على حساب مصلحة لبنان ومليارات للبنانيين في لبنان وخارجه وخصوصاً الخليج”.

وكان وزير الخارجية اللبناني، أكد في تصريحات له اليوم، أن الأزمة مع المملكة ودول الخليج ستشهد انفراجة مساء اليوم، دون تحديد سبب هذه الانفراجة- المتوقعة- وهل ستكون بإقالة أو استقالة جورج قرداحي أم بإجراءات أخرى.