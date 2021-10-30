شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن سحب سفيرها من لبنان ومنع مواطنيها من السفر إليها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، سحب سفيرها من لبنان، على خلفية أزمة تصريحات جورج قرداحي، المسيئة للمملكة ودول الخليج بشأن الحرب في اليمن.
كما قررت منع مواطنيها من السفر إلى لبنان، تعاطفًا مع موقف المملكة.
وأعلنت وسائل إعلام محلية في نبأ عاجل لها، أن الإمارات قررت سحب دبلوماسيها من لبنان.
ويأتي القرار بعد سحب المملكة والكويت والبحرين، سفرائها من بيروت، وإمهال سفير لبنان لديهم 24 ساعة لمغادرة البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تعلن سحب سفيرها من لبنان ومنع مواطنيها من السفر إليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.