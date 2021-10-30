شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن سحب سفيرها من لبنان ومنع مواطنيها من السفر إليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، سحب سفيرها من لبنان، على خلفية أزمة تصريحات جورج قرداحي، المسيئة للمملكة ودول الخليج بشأن الحرب في اليمن.

كما قررت منع مواطنيها من السفر إلى لبنان، تعاطفًا مع موقف المملكة.

وأعلنت وسائل إعلام محلية في نبأ عاجل لها، أن الإمارات قررت سحب دبلوماسيها من لبنان.

ويأتي القرار بعد سحب المملكة والكويت والبحرين، سفرائها من بيروت، وإمهال سفير لبنان لديهم 24 ساعة لمغادرة البلاد.