شكرا لقرائتكم خبر عن لايزال في الرياض.. سفير لبنان لدى المملكة يكشف موعد مغادرته والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف سفير لبنان لدى المملكة، فوزي كبارة، أنه لم يغادر الرياض حتى الآن، وذلك بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، المسيئة بحق المملكة بشأن الحرب في اليمن.
وفي تصريحات لصحيفة “النهار” اللبنانية، قال “كبارة”، إنه سيغادر الرياض غداً، مشيرًا في الوقت نفسه أنه يمكن إعادة المياه إلى مجاريها في حال نفّذ لبنان المطالب التي أُعلن عنها.
وأضاف: “إن المملكة قالت إنها لن تمس بالجالية اللبنانية، وهذه ضمانة بحد ذاتها، ونتمنى أن يتم ذلك لأن الجالية كبيرة”.
وقررت المملكة أمس الجمعة، استدعاء سفيرها في لبنان للتشاور، وطلبت مغادرة سفير لبنان لديها أراضي المملكة خلال الـ 48 ساعة، كما قررت وقف الواردات اللبنانية.
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