شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان يصدر بياناً بخصوص أزمة «جورج قرداحي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

مع تسارع وتيرة الأحداث بين دول الخليج ولبنان، بسبب الأزمة التي تسبب فيها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، والتي أساء فيها للمملكة، أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون بياناً لا يتناسب مع حجم الأزمة التي تسبب فيها قرداحي.

وقال عون إنه يتابع ما تقوم به خلية الأزمة لمعالجة تداعيات موقف المملكة الأخير، دون أن يقدم أي إدانة للتصريحات التي صرح به جورج قرداحي.

وكان عون قد أكد أن بلاده حريصة على إقامة أفضل العلاقات مع المملكة، وترسيخها من خلال توقيع الاتفاقات الثنائية بين البلدين.

كما شدد على ضرورة التواصل بين البلدين في المستوى الذي يطمح إليه لبنان في علاقاته مع المملكة ومع سائر دول الخليج.

وقد جاء بيان عون عقب اجتماع وزراي لخلية أزمة تهدف لحل الأزمة الناشئة بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المسيئة للمملكة.