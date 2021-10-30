شكرا لقرائتكم خبر عن استياء بين لاعبي الجزائر لمنعهم من أداء الصلاة في وقتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

سادت حالة من الاستياء والتذمر بين لاعبي دولة الجزائر، بسبب التنظيم العشوائي لمباريات البطولة الوطنية ، والتي اضطرت اللاعبين إلى جمع فروض الصلاة، نتيجة الالتزام بجدول المباريات.

يأتي هذا عقب إقامة مباراة في البطولة، بعد دقائق من انتهاء صلاة الجمعة، ما تسبب في تضييع اللاعبين لصلاة الجماعة، وبحسب ما ذكره موقع تليفزيون النهار الجزائري، فقد أعرب أغلب لاعبو فريق شباب بلوزداد وشباب قسنطينة عن تذمرهم الكبير من المسؤولين عن الرابطة الذين قاموا بوضع جدول بمواعيد المباريات المقامة .

وأظهرت صور تم تداولها للاعبي إحدى الفرق المشاركة في البطولة، وهم يؤدون صلاة الظهر والعصر جمع تقصير بسبب جولة المباراة، والذي لا يسمح لهم بتأدية الصلاة في المسجد.

كما نقلت وسائل إعلام جزائرية عن المهاجم خير الدين مرزوقي قوله : ” نحن مسلمين وأتمنى عدم برمجة المباريات بعد صلاة الجمعة مباشرة، مطالبا بضرورة إجراء تعديلات على موعد المباريات”.