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الإمارات تعلن سحب دبلوماسييها من لبنان تضامنا مع المملكة

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الدمام - شريف احمد - أعلنت دولة الإمارات سحب دبلوماسييها من الجمهورية اللبنانية. و قال خليفة شاهين المرر وزير دولة إن قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامناً مع المملكة العربية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة.. وأشار إلى استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت خلال الفترة الحالية.

كما قررت دولة الإمارات منع مواطنيها من السفر إلى جمهورية لبنان.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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