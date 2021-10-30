شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن سحب دبلوماسييها من لبنان تضامنا مع المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت دولة الإمارات سحب دبلوماسييها من الجمهورية اللبنانية. و قال خليفة شاهين المرر وزير دولة إن قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامناً مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة.. وأشار إلى استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت خلال الفترة الحالية.

كما قررت دولة الإمارات منع مواطنيها من السفر إلى جمهورية لبنان.