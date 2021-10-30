شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي ومستوطنون يقتحمون البلدة القديمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، الحرم الابراهيمي الشريف أمام المسلمين والزائرين، ومنعت إقامة الصلاة للمسلمين، بحجة "عيد سبت سارة". فيما أغلقت قوات الاحتلال منطقة باب الزاوية وسط الخليل، وأجبرت التجار على اغلاق محالهم التجارية، لتأمين اقتحام المستوطنين للبلدة القديمة. ونقلت مصادر فلسطينية عن مدير الحرم الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو اسنينة قوله : إن سلطات الاحتلال أغلقت الحرم الابراهيمي أمام المصلين المسلمين والزائرين ، وسمحت للمستوطنين للاحتفال بهذا العيد. وفي السياق، نصب المستوطنين خياما في ساحات الحرم الابراهيمي الشريف الخارجية، وملعب المدرسة الابراهيمية بالبلدة القديمة، وفي ساحات المحكمة وأمامها، وساحات الحرم بالكامل، ويؤدون طقوسا تلمودية فيها. وأشار الى ان هذه الاقتحامات تشكل تعديا كبيرا على حرمة المسجد، واغلاق الحرم استفزاز للمسلمين، وانتهاك كبير بحق الحرم، مشيرا إلى أن كافة الطرق، وشوارع البلدة القديمة مغلقة، أمام حركة المواطنين في مناطق التماس، بسبب تشديد جيش الاحتلال على المواطنين، بهدف توفير الحماية للمستوطنين.