شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. لجنة الإعلام بـ"النواب" تناقش ضعف ترددات إذاعة القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش غدا لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب عقب انتهاء الجلسة العامة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء برغش، بشأن ضعف ترددات إذاعة القرآن الكريم وعدم نقاء الصوت الخاصة بالموجة الإذاعية .

واستمعت الأسبوع الماضى لجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة دورية شرف الدين إلى كل من: نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، نقابة الفنانين التشكيليين بشأن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة: الأول: بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، الثاني: بتعديل القانون رقم 83 لسنة1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.

وقالت الدكتورة دورية شرف الدين رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إنها تؤيد زيادة دعم مواد النقابات الفنية، ومع عملية تنظيم عمل الأجانب بالفن، مشددة على ضرورة أن يكون هناك ضوابط صارمة لمسألة الضبطية القضائية.

وأكدت أن لجنة الإعلام بالبرلمان تدعم بقوة حماية الفن المصرى من التراجع، مشيرة إلى أنه يجب إعادة النظر فى الضرائب على الحفلات.