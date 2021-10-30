شكرا لقرائتكم خبر عن مشاكل المصريين فى الخارج وطرق الحل.. أبرز ملفات على طاولة "خارجية النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والتي يترأسها النائب كريم دوريش، عددا كبيرا من القضايا خلال الأسبوع الحالي، حيث تناقش غدا الأحد عقب انتهاء الجلسة العامة المشاكل التي تواجه المصريين في الخارج وكيفية حلها، بحضور السفير صلاح عبدالصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج.

وكان النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكد إن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تعمل طوال الوقت على جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر والترويج للسياحة المصرية.

وقال "الخولى" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "من خلال عملى بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، وهذا هو العام السادس لي في هذه اللجنة، وأعي أهمية الدبلوماسية البرلمانية كواحدة من أهم أذرع الدولة المصرية في القدرة على التواصل نظراؤنا في البرلمانات المختلفة، ولما تمثل هذه البرلمانات من أهمية قصوى في صناعة قرارات الدول ومصائرها، وبالتالي على أجندتي الكثير من الأولويات لدعم السياسة المصرية الخارجية.

وأضاف:" التحديات التي تواجها الدولة، إضافة إلى التحديات التي يواجها الإقليم، وأنا أرى أن الدبلوماسية البرلمانية لها دور تنموي في القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، والتواصل مع مختلف الأطراف الخارجية وتذليل كل العقبات التي قد تواجه الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تحفيز ملف السياحة في مصر.

وأكد أن دور الدبلوماسية البرلمانية لا يقتصر أبدا على الشق السياسى فحسب رغم أهميته، إلا أن الشق الاقتصادي حاضر بقوة، مضيفا: "أعتقد أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لها دورا بارزا في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، والحقيقه أنه على مدار السنوات الماضية من خلال لقاءاتنا بممثلي الحكومات أو نًظرانا في البرلمانات المختلفة دائما نتحدث معهم عن الاستثمار ونحفزهم لمزيد من الاستثمارات".