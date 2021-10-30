شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر ينجح فى التعاقد مع شركات عالمية لتوفير فرص عمل للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب إرادة جيل وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نشاطه من أجل توفير فرص عمل للشباب، وقد نجح مؤخرا في توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى شركات الأسواق التجارية، صاحبة سلسلة هايبر ماركت شهيرة في مصر والخليج، لتوفير وظائف للشباب في أفرع الشركة بمصر في مختلف المجالات لسكان قطاع القاهرة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام "مطر" بتطبيق استراتيجية القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب من سكان قطاع القاهرة، وسيتم الإعلان قريبا عن مجموعة من الوظائف في مختلف التخصصات ولأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة بالشركة بمرتبات مجزية.

والشركة التجارية هى شركة مشهورة عالمياً حيث تشمل متاجر الهايبر ماركت إلى جانب تطوير مراكز التسوق وتصنيع وتداول البضائع وأصول الضيافة والعقارات، تعمل مجموعة اللولو بشكل رئيسي في 22 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة وأوروبا، وتستعد في المرحلة المقبلة لتوسيع أعمالها في مصر.