شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف لنائب التنسيقية محمد إسماعيل للمساهمة فى إرساء دعائم الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا في الحياة العامة والقضايا التي تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين .

ومن بين نواب التنسيقية، النائب محمد اسماعيل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الذى يقوم بدور مكثف فى دائرته، حيث نظم حملات تطعيم ضد فيروس كورونا بمنطقة عزبة سكينة بالرمل وبالتعاون مع مركز الثغر التعليمي.

وقال النائب محمد إسماعيل:" نسعى دائما لتقديم خدمة متميزة تليق بكل أهالينا في الأسكندرية. و نأكد على ضرورة مراعاة الإجراءات الإحترازية حفاظا على صحتكم"، موجها الشكر و التقدير للدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية لدعمه و رعايته للحملات التطعيم للتيسير على الأهالى.