أمطار رعدية بنسبة 60%.. الأرصاد تعلن خريطة الأمطار حتى الجمعة المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من الأحد 31 أكتوبر الى الجمعة 5 نوفمبر، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء و جنوب البلاد ، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة، في بيان السبت: يوجد اليوم السبت أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحينا على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وشمال ووسط الدلتا والسلوم - مطروح الاسكندريه - البحيره كفر الشيخ ) على فترات متقطعة (60:50 % تقريبا)، كما يوجد أمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية وجنوب الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة (50% تقريبا).

وتابعت الهيئة: يوجد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا يوم الأحد، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا (السلوم - مطروح - الاسكندريه - البحيره ـ كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد) على فترات متقطعة (60:50 % تقريبا)، وعلى مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة (50 % تقريبا).

وأشارت الهيئة إلى وجود أمطار يوم الاثنين تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقه من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وسيناء على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أنه يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتمنى السلامة للجميع.