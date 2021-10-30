هل تعدل البنوك الفائدة على القروض الشخصية بعد قرار البنك المركزي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تستمر البنوك في تطبيق نفس نسبة الفائدة على القروض الشخصية للعملاء دون تغيير بما يتوافق مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتثبيت متوسط سعر الفائدة في اجتماعها أول أمس.

ويعد قرار المركزي، تثبيت الفائدة حافزا للبنوك للإبقاء على نفس معدلات تكلفة الفائدة على القروض دون تغيير وخاصة مع استمرار نفس معدل الفائدة المقرر على الشهادات والودائع حيث كل بنك يوازن بين تكاليف نسبة الفائدة المقررة على القرض الشخصي أو غيره وبين نسبة الفائدة الممنوحة على شهادات الادخار.

ويعد القرض الشخصي من أبرز البرامج المقدمة في البنوك والتي تلقى إقبالا واسعا بين العملاء نظرا لسهولة الحصول عليها كاش دون شرط شراء سلعة معينة مثل السيارات التي تشترط تقديم عرض مختوم من أحد المعارض المعروفة.

وتقر البنوك فائدة مميزة وأقل من نسبة الفائدة المطبقة على قروض السيارات وخاصة للموظفين في القطاع الحكومي أو الخاص مع إمكانية تحويل رواتبهم الشهرية على البنك.

وتحدد البنوك قيمة القسط وفقا لتعليمات المركزي باستقطاع 50% كحد أقصى من إجمالي الدخل الشهري للعميل، (ولذا قيمة القسط المدفوع تدخل ضمن أسباب تحديد قيمة القرض الشخصي مرتفع أو منخفض بحيث يستطيع الالتزام بالسداد).

ويقدم الخليج 365 تفاصيل القروض الشخصية (الكاش) في أهم 4 بنوك بفائدة مميزة كالتالي:

أولا-البنك الأهلي المصري:

نسبة الفائدة: تتراوح من 14.5% إلى 16.5% سنويا حسب نوع وظيفة العميل، وإمكانية تحويل رواتب جميع الشركة على البنك، أو راتب العميل فقط وترتفع عن ذلك عيل أًحاب المهن الحرة.

-قيمة القرض: من 15 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه لبعض العملاء.

-فترة سداد القرض: من سنة إلى 12 عاما.

عمر العميل: من 21 عاما إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

-الدخل الشهري: 1500 جنيه كحد أدنى.

المصاريف الإدارية: إعفاء من المصاريف مؤقتا بمناسبة دخول فصل الدراسة.

ثانيا-بنك مصر:

-نسبة الفائدة: من 14.5% إلى 17% متناقصة سنويا حسب وظيفة العميل وقد تزيد عن ذلك على أصحاب المهن الحرة.

-قيمة القرض: يصل إلى 1.5 مليون جنيه كحد أقصى.

-فترة السداد: تصل إلى 10 سنوات.

-السن: من 21 إلى 60 عاما.

-الراتب: من ألف جنيه لموظف الحكومة إلى ألفي جنيه لموظف القطاع الخاص كحد أدنى.

-قيمة القسط: لا يزيد عن 50% من إجمالي الدخل الشهري للعميل، (ولذا قيمة القسط المدفوع تدخل ضمن أسباب تحديد قيمة القرض الشخصي).

المصاريف الإدارية: إعفاء من المصاريف مؤقتا.

ثالثا- البنك التجاري الدولي:

نسبة الفائدة: تبدأ من 14% سنويا متناقصة حتى 23.5% سنويا متناقصة حسب نوع وظيفة العميل.

قيمة القرض: من 5 آلاف جنيه كحد أدنى إلى 2 مليون جنيه الحد الأقصى.

فترة سداد القرض: تصل إلى 8 سنوات بحد أقصى.

الدخل الشهري للعميل: لا يقل عن 3 آلاف جنيه.

عمر العميل: من 21 عاما إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

المصاريف الإدارية: تخضع لقيمة القرض وفترة سداده مع خصم 50% على المصاريف الإدارية.

رابعا- بنك HSBC:

نسبة الفائدة: من 16% إلى 17% سنوية متناقصة.

قيمة القرض: تصل إلى 1.5 مليون جنيه كحد أقصى.

فترة سداد القرض: تصل إلى 7 سنوات.

الدخل الشهري للعميل: لا يقل عن 3 آلاف جنيه شهريا.

عمر العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما.

المصاريف الإدارية: 1% من إجمالي قيمة القرض.