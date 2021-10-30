بيان إنشائي للرئاسة اللبنانية يتجاهل الأزمة

في وقت تشهد فيه العلاقات اللبنانية مع دول الخليج توترا كبيرا خلال الأيام الماضية، على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول حرب قوات التحالف في اليمن، وردود الفعل الكبيرة حيال هذه الأزمة السياسية بين السعودية ولبنان التي وصل فيها الأمر إلى استدعاء السفير السعودي في بيروت، خرج الرئيس اللبناني ميشال عون ببيان إنشائي متجاهلا فيه الأزمة وتصريحات قرداحي دون أي إدانة لهذه التصريحات.

وقال عون إنه يتابع مداولات خليّة الأزمة لمعالجة تداعيات موقف المملكة العربية السعودية الأخير.

وكان الرئيس اللبناني أيضا قد تجاهل إدانة تصريحات وزير الإعلام في تصريحات أمس، قال فيها إن تصريحاته بشأن الأزمة اليمنية صدرت قبل توليه منصبه في الحكومة، مؤكدا أنها لا تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية.

وقال ميشال عون في تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت: "حريصون على إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع المملكة ومأسّسة هذه العلاقات وترسيخها من خلال توقيع الاتفاقات الثنائية بين البلدين".

وتابع: "من الضروري أن يكون التواصل بين البلدين في المستوى الذي يطمح إليه لبنان في علاقاته مع المملكة ومع سائر دول الخليج".

وقامت 3 دول خليجية - السعودية والبحرين والكويت - بطلب مغادرة الممثل الدبلوماسي للبنان لديهم البلاد خلال 48 ساعة.