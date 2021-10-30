بيان إنشائي للرئاسة اللبنانية يتجاهل الأزمة

وقال عون إنه يتابع مداولات خليّة الأزمة لمعالجة تداعيات موقف المملكة العربية السعودية الأخير.
وكان الرئيس اللبناني أيضا قد تجاهل إدانة تصريحات وزير الإعلام في تصريحات أمس، قال فيها إن تصريحاته بشأن الأزمة اليمنية صدرت قبل توليه منصبه في الحكومة، مؤكدا أنها لا تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية.
وقال ميشال عون في تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت: "حريصون على إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع المملكة ومأسّسة هذه العلاقات وترسيخها من خلال توقيع الاتفاقات الثنائية بين البلدين".
وتابع: "من الضروري أن يكون التواصل بين البلدين في المستوى الذي يطمح إليه لبنان في علاقاته مع المملكة ومع سائر دول الخليج".
وقامت 3 دول خليجية - السعودية والبحرين والكويت - بطلب مغادرة الممثل الدبلوماسي للبنان لديهم البلاد خلال 48 ساعة.
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