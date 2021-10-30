أمريكا تطلب مغادرة 55 دبلوماسيا روسيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أكتوبر 2021 04:10 مساءً - منذ 31 دقيقة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة طلبت من 55 دبلوماسيًا روسيا مغادرة البلاد خلال الأشهر المقبلة.

“زاخاروفا” قالت في بيان إنه “بالنظر إلى المطالب التي قدمتها واشنطن بضرورة مغادرة 55 من دبلوماسيينا وموظفينا الإداريين خلال الأشهر المقبلة، فإن الوضع على الجبهة الدبلوماسية سيزداد سوءًا”.

المسؤولة الروسية ذكرت لدى “أمريكا الآن نحو 130 شخصا يعملون في روسيا، بينما يعمل في البعثة الروسية بواشنطن وقنصليتين في نيويورك وهيوستن، أقل من 200 شخص”، مشيرة إلى أنها “توقفت منذ فترة طويلة عن الشعور بالدهشة إزاء كل أنواع التسريبات والتصريحات الصادرة من قبل المسؤولين الأمريكيين حول الظروف التي يُزعم أنها تُجبر فيها السفارة الأمريكية في موسكو على العمل”.

كما أوضحت أن بلادها “عرضت على أمريكا وقف دولاب الموازنة التصعيدية، وبدء محادثة صادقة ومحترمة للطرفين حول جميع مسببات التوتر الموجودة في العلاقات الثنائية”، لافتة إلى أن “واشنطن هي التي أطلقت العنان لدوامة المواجهة من خلال بدء ممارسات مدمرة للعلاقات مثل مصادرة الممتلكات الدبلوماسية الروسية وعمليات الطرد الجماعي لموظفي البعثات الروسية، في انتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961”.

وكانت واشنطن أصدرت في 2 آب/أغسطس الماضي، قرارًا بمغادرة 24 دبلوماسيًا يعملون بالسفارة الروسية.