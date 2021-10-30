شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق احتجاجات شعبية في عشرات المدن السودانية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
في أكثر من 25 مدينة سودانية ، انطلقت ظهر السبت مسيرات شعبية ضخمة في العاصمة الخرطوم، احتجاجا على القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس السيادة السوداني.
وكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اقد أعلن قبل أيام حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإعفاء عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين.
يذكر أيضا أنه تم اعتقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وعدد من الوزراء في الحكومة الانتقالية لكن تم إطلاق حمدوك في وقت لاحق.
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