شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب اللبناني لحكومته : طفح الكيل .. حان وقت الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتد الصوت الشعبي في لبنان تجاه ما تقوم به الحكومة اللبنانية من تخبطات سياسية وتدخلات في شئون الغير وهربه من محيطه العربي بصرخة موجعة تجاه الواقع المرير الذي بات مسلوب الإرادة تجاه تصرّفات الحكومة، فكانت ردود الأفعال لدى اللبنانيين عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي تعكس امتعاضهم الشديد وتذمّرهم ووصفهم للوضع القائم هناك بتجرد واضح.

حيث كانت البداية جاءت من برسالة شديدة اللهجة بتغريدة عكست الواقع المرير الذي يعيشه اللبناني جاء فيها: الشعب عن يدفع تمن ناس بلا مسؤولية نصّبو حالن مسؤولين علينا. خربوا بيوت الناس وخربوا لبنان وسمعتو ودورو بالمنطقة، وبعدن عم ياخدونا بالقوة عا حضن إيران. إنتو بلا كرامة وبلا ضمير. لازم اليوم تستقيلو"

وقال آخر" شهرتك وثروتك ونجاحك مديون له للسعودية وجيت مش بس خربت ع حالك لا خربتها ع بلد وشعب ووافدين بيشتغلوا بالسعودية والامارات. الذنب برقبتك ليوم الدين. استقيل فوراً".

وطالت الدعوات الحكومة بالرحيل كاملةً في ظل التخبط السياسي الفاضح والواضح للجميع بتغريدة جاء فيها " ان كنتم تراهنون على اللف والدوران والمناورات فلن تأتوا للبنان الا بمزيد من الكوارث! وان كنتم تعانون من القصور السياسي فلستم مؤهلين للمسؤولية! في الحالتين ارحلوا!".

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