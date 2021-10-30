مصر.. الكشف عن اغرب طريقة لاستعادة قطعة اثار مسروقة

وقال حواس، خلال لقائه مع قناة "صدى البلد" أنه "حينما كان يتولى مسؤولية الهرم، ذهب لافتتاح معرض في بوسطن، كان ينظمه فاروق الباز، وكانت تتواجد الملكة فريدة، وكان قبلها قد علم من أمين متحف يدعى إدور بروفرسكي، أن لوحة مصرية مسروقة من دير الجبراوي وقد اشتراها ذلك المتحف".واضاف انه "عندما ذهبنا لتناول الغداء أخبرت مسؤول المتحف بأن هناك لوحة مصرية مسروقة من دير الجبراوي وموجودة في المتحف الآن، وقلت له: "لو اللوحة دي مرجعتش مش هتشتغلوا تاني في مصر"، موضحا أنه في اليوم التالي عادت اللوحة إلى مصر.

واشار حواس الى انه "حينما توليت مسؤولية الآثار المصرية أنشأت إدارة للآثار المستردة، ولجنة لإعادة الآثار، واستطعت إعادة 6 آلاف قطعة أثرية على أعلى مستوى من مختلف دول العالم".



وتابع أن "الفرنسيين سرقوا حجر رشيد من مصر وأهدوه إلى الإنكليز"، مردفا أن "هذا أمر مستفز كون فرنسا تهدي شيئا لا تملكه".