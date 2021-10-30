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الكويت تغلب السعودية وتتأهل لنهائيات اسيا تحت 23 عاما

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بغداد - ياسين صفوان - ورفع الفوز رصيد منتخب الكويت إلى ست نقاط حيث فاز في المباراة الأولى 1/0 على بنغلادش سجله يوسف عايض الرشيدي.

أما المنتخب السعودي فيملك نقطة وحيدة من التعادل 2/2 مع أوزبكستان في الجولة الأولى.

ومن المقرر أن يلعب منتخب الكويت في الجولة الثالثة مع أوزبكستان، في حين يلعب منتخب السعودية مع بنغلادش.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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