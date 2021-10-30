انت الان تتابع خبر الكويت تغلب السعودية وتتأهل لنهائيات اسيا تحت 23 عاما والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ورفع الفوز رصيد منتخب الكويت إلى ست نقاط حيث فاز في المباراة الأولى 1/0 على بنغلادش سجله يوسف عايض الرشيدي.
ومن المقرر أن يلعب منتخب الكويت في الجولة الثالثة مع أوزبكستان، في حين يلعب منتخب السعودية مع بنغلادش.
أما المنتخب السعودي فيملك نقطة وحيدة من التعادل 2/2 مع أوزبكستان في الجولة الأولى.
ومن المقرر أن يلعب منتخب الكويت في الجولة الثالثة مع أوزبكستان، في حين يلعب منتخب السعودية مع بنغلادش.