شاهد.. محمد بن راشد يحقق أمنية طفلة ترغب في لقائه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

حقق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، السبت، أمنية طفلة كانت ترغب في لقائه.



جاء ذلك خلال زيارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى معرض إكسبو 2020 دبي، حيث انطلقت الطفلة في براءة نحوه، ليستقبلها في حنان أبوي ونظرة باسمة، ثم قبل رأسها.

ونشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عدة صور عبر حسابه في أنستقرام، تجسد تلك اللفتة الإنسانية الحانية، ولحظة تحقيق أمنية الطفلة في لقاء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وافتتحت الإمارات، في دبي، معرض "إكسبو 2020" الضخم، في أول أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو الحدث العالمي الأكبر منذ تفشي الوباء والأول من نوعه بالشرق الأوسط.

ويُقام إكسبو 2020 دبي، حتى 31 مارس/آذار 2022، ويدعو الزوار من جميع أنحاء العالم لصنع عالم جديد، في 6 أشهر من الإبداع البشري، والابتكار، والتقدم، والثقافة.

وبدأ معرض إكسبو 2020 دبي استقبال الزوار، في 2 أكتوبر/تشرين الأول، ومن المتوقع استقبال قرابة 25 مليون زائر خلال الحدث الذي يستمر 6 أشهر.

وأقيم المعرض العالمي لأول مرة في لندن، في عام 1851 في كريستال بالاس الذي بني خصيصا لهذا الغرض. وفي باريس، كشف معرض 1889 عن برج إيفل.